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HDP'li Buldan ve Önder hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Kongresi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.

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HDPli Buldan ve Önder hakkında soruşturma

Ankara Spor Salonu'nda yapılan HDP 3. Olağan Kongresi'nde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması, örgüt propagandası içeren konuşmalar ile Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kara propaganda içeren açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Kongrede Divan Başkanlığı yapan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder ve Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kongrede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklama yapan söz konusu isimler, operasyonda sivillerin öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sırrı süreyya önder, pervin buldan, hdp
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