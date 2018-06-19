Hayvana eziyete 4,5 yıla kadar hapis yolda

Sahiplendiği 2 köpeği bulunan Milletvekili Emine Nur Günay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen köpek yavrusu olayını "vahşet" olarak nitelendirerek, hiçbir canlının böylesi bir muameleyi hak etmediğinin altını çizdi.

"Biz bu konuda çok hassasız"

TBMM'de hayvanlara yönelik şiddet ve işkence olaylarının araştırılarak önlenmesi ve hayvanların korunması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için şubat ayında AK Parti'li milletvekilleri olarak teklif verdiklerini anımsatan Emine Nur Günay, şöyle konuştu:

"Hayvanlar birer masum, dilsiz canlılardır. İnsanlar için en sadık dost, hayvanlardır. Dilleri yok ama iyi niyetleri ve insanlara olan yakınlıkları gerekli karşılığı görmüyor. Birtakım işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. 2004 yılında 5199 Sayılı Kanun çıktı.

Bu kanun, hayvanları korumaya yönelik epey tedbirleri içeriyordu ancak yeterli olmadı. Biz bu konuda çok hassasız. Benim de arasında bulunduğum 19 milletvekili, Mecliste Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kurulması için teklif verdi. O teklif gündemde.

27'nci Dönemde bizler göreve devam ettiğimiz takdirde bu komisyonun takipçisiyiz ve en kısa zamanda gündemimize alacağız. Bu araştırma komisyonu, tüm fonksiyonlarıyla hayvan haklarını ele alacak."

"Caydırıcılık en üst düzeyde olmalı"

Günay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığınca hazırlanan bir taslak var. Canlıların 'sahipli ve sahipsiz' ayrımı vardı. Bunu kaldırıyoruz. Sahipli hayvanlar da 'mal' olarak tanımlanıyordu ve onlara karşı suç işleyenler sadece idari cezaya çarptırılıyordu. Bunu değiştiriyoruz. 'Sahipli ya da sahipsiz' diye bir ayrım olmayacak.

Hayvanlar 'canlı' olarak kabul edilecek ve 'mal' kavramının dışına çıkılacak. Artık idari değil 4,5 yıla kadar çıkan hapis cezası olacak. Bunlar yeterli değil. Caydırıcılık en üst düzeyde olmalı ve takibi yapılmalıdır. En kısa zamanda bu farkındalığı toplumda da oluşturacağız.

Hem caydırıcı kanunu hükümleri uygulayacağız hem de zihniyet değişikliği için çalışmalar yapacağız. Masum dilsizleri korumak bizlerin en büyük görevi, sorumluluğu, hatta vebalidir."

Sahiplendiği 2 köpeği bulunduğunu ifade eden Emine Nur Günay, "Biri Golden Retriever, diğeri Bernese Mountain cinsi olmak üzere 2 köpeğim var. Onlar hayvan değil adeta can dostu. Onlar bizlere emanet. Bu sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Onlar da evimizin birer ferdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA