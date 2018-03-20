Hasan Celal Güzel, son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Celal Güzel'in naaşı, TBMM'de düzenlenen tören ve Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi.

Defin sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, eski bakanlar, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Cenazenin defni sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, merhum Güzel için dua edildi.

Güzel'in vasiyeti üzerine, Gazeteci Mustafa Çalık ile koruma görevlileri ve oğlu defin işlemini gerçekleştirdi.

Memleketi Gaziantep'ten getirilen toprak da mezara serpildi. Defin sonrasında aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA