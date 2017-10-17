Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Gürcistan'da

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında savunma alanındaki iş birliğinin bundan sonra "GATe" ismi altında süreceği bildirildi.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın temsil ettiği Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Komutanları toplantısı kapsamında başkent Tiflis'te düzenlenen tüm üçlü ve ikili toplantılar sona erdi.

Görüşmeler sonunda, üç ülke arasındaki bölgesel savunma iş birliğine, İngilizce kapı anlamına gelen "GATe" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar da bugün düzenlenen üçlü zirvenin ardından yaptığı kısa konuşmada, üç ülke arasındaki bu birlikteliğin "GATe" ismiyle anılmasının teklif edildiğini ve bu teklifin de kabul gördüğünü açıklamıştı.

Orgeneral Akar Gürcistan'dan yarın ayrılacak.