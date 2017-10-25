Genelkurmay Başkanı Akar'dan ABD'de PKK/PYD mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Amerikalı mevkidaşı General Joseph Dunford'un davetiyle gittiği Şiddet Yanlısı Gruplarla Mücadele Konferansı'nda Amerikalı muhataplarına PKK uyarısında bulundu.

Terör örgütü PKK'nın farklı isimler kullanarak Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak istediğini belirten Akar, Türkiye'nin buna müsaade etmeyeceğini söyledi.

Orgeneral Akar Amerikalı muhataplarından PKK/PYD terör örgütüne yardımların kesilmesi çağrısında bulundu ve Münbiç'te PKK örgütünün varlığını sürdürdüğünü hatırlattı.

Orgeneral Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Fırat Kalkanı Harekatı ile Astana süreci ile bölge güvenliğine yaptığı katkıları da 70 ülkeden mevkidaşlarına anlattı.

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı General Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: TRTHABER