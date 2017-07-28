Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var. Biz bir ekibiz ve birlikte güçlüyüz." dedi.

Bakan Bak, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'nin Derepazarı ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da devam eden İşitme Engelliler Olimpiyatları ve Ankara'daki görüşmeler nedeniyle bakan olduktan sonra Rize'ye ilk kez gelebildiğini, heyecanlı karşılamadan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Rize'nin çayı ile meşhur olduğunu ve turizm ekseninde gelişmeye çalıştığını kaydeden Bak, "Bu toprakların çocuğu Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman yaptığı projelerle buraları destekliyor. Onunla gurur duyuyoruz. Onun açtığı yolda yürümeye çalışıyoruz. Rize'mize hizmet ederken eski bakanlarımıza sayın Hayati Yazıcı ve İmdat Sütlüoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin bir ekip ruhu ile hareket ettiğine değinen Bak, "AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var. Biz bir ekibiz ve birlikte güçlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz.' Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla araması nedeniyle toplantıya bir süre ara verdi.

Aranın ardından açıklamalarına devam eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşehrilerine selamlarını iletti.

"Sporu ve gençliği seven bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz" diyen Bak, "Spora yapılan yatırımlar AK Parti döneminde ortada. Bu yatırımlar durmadan devam edecek. Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda olsun, terörle mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğu'da gençlere ulaşmak açısından olsun İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımız ile birlikte çalışamalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

İlk Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını anlatan Bak, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile gençlere yönelik projeleri birlikte yürüteceklerini kaydetti.

Rize'de kayak merkezi çalışmasının devam ettiğine değinen Bak, kayak merkezinin takibini yürüttüklerini, bunun bir an önce hayata geçilmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirten Bak, "Onların bu ülkeyi seven, milli iradeye sahip, vatanını seven gençler olarak yetişmesi için birlikte çalışacağız. Rize güzel bir yer ve güzel şeyleri yapmak için birlikte çalışacağız." dedi.

Fatih Terim'in görevden ayrılması

Bak, bir gazetecinin A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktör değişikliği ve tazminat maddesiyle ilgili görüşlerini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşme de kendi aralarında yaptıkları bir imzadır. Çalışma ve protokoldür. Bu sorunları çözmek için Futbol Federasyonu ile Fatih Terim bir araya geldi. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Bu krizi kendileri çözecektir. Bize düşen şudur; Fatih Terim, bu ülkede hem futbolcu hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Başka bir teknik adam gelecek. İnanıyoruz ki Türk futbolu bu süreçte yoluna devam edecek. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Diğer teknik konuları, Futbol Federasyonu ile Fatih Terim birlikte çözecektir."

Bak, sporda altyapıyla ilgili bir soruya ise, "Kulüpler altyapılara önem vermeli ve sporcu yetiştirmeli. Sporcu yetiştirmeden kulüplerin yaşaması mümkün değil. Sporcuların yetişmesi için altyapı yatırımı olanaklarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu modeli uygulayan kulüpler daha başarılı olacak ve taşıdıkları borç yüklerini de daha kolay yöneteceklerdir." diye yanıt verdi.

Bakan Bak, daha sonra Rize Valiliğine geçerek bir süre Vali Erdoğan Bektaş ile görüştü. Valilikte şeref defterini imzalayan Bak, Rize'deki programlarına ilişkin gazetecilere bilgi aktardı.

Bak, bir gazetecinin, "Milli takım teknik direktörü kim olacak?" sorusu üzerine, "Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapı. Eylül ayı içerisinde Türkiye Milli Takımı iki önemli maç oynayacak. En kısa süre içerisinde teknik direktör belirlenerek yola emin adımlarla ilerlenecektir." diye konuştu.