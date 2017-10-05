Gazeteci Meriç'i dinleyen FETÖ'cü polislere dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazma hazırlığındayken kaçırılarak öldürülen gazeteci Haydar Meriç'in de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesi iddiasıyla örgüt lideri Gülen'in dahil olduğu 40 sanık hakkında açılan dava Kırklareli'nde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından ikamet ettiği Kırklareli'nden kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç, belediye başkanı, STK temsilcileri, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin hazırlandığı tensip zabtında, Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru olarak görev yapanlar ile örgüt lideri Fetullah Gülen'in de bulunduğu 40 sanık yer alıyor. Heyet, sanıklar Abdül Köksal, Adem Akpınar, Emrah Uslu, Nurullah Altunsoy, Tolga Güzeltaş, İbrahim Güneş, İbrahim Şimşek, İzzet Otyakmaz, Kahraman Küllücek ve Mehmet Demirbilek'in tutukluluk halinin devamına, sanıklar Fetullah Gülen, Enes Çiğci ve Serdal Güldalı hakkında yakalamalı kararının da devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında ''Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek'', ''Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme'', ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''hukuku aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' kamu görevlisini resmi belgede sahteciliği'' suçlarından dava açıldığını ancak sanıkların görev yeri itibarıyla suç yerinin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinin yetki sınırları içerisinde olduğu anlaşıldığı bu nedenle yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Bu kararın ardından dava dosyası Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştığı öğrenildi. İlk duruşmanın aralık ayında Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan mahkeme salonunda yapılmasına hükmedildi.

Ceza istemleri

İddanamede, FETÖ/PDY lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ve eski 23 istihbarat şubesi personelinden 10'u tutuklu 3'ü firari 33 sanık hakkında "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarından 9 yıl 5 aydan, 24 yıl 6 aya kadar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kırklareli eski İstihbarat Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu eski istihbarat şubesi personeli 23 şüphelilerce, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi isimlerle adlandırılan örgütlerle ilgisi olmayan gazeteci Haydar Meriç ile toplum ve kamuoyunca tanınan 74 mağdur hakkında hazırlanan sahte evraklar ile terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirilerek 2010 ve 2013 yılları arasında usulsüz dinleme ve kayıtların alındığı yer alıyor.