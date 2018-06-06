FETÖ'nün üst düzey elemanı sahte kimliğini 2 bin liraya yaptırmış

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt sorumlusu olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan mühendis Kemal Zorludemir hakkında, "evrakta sahtecilik"ten de işlem yapıldı.

Kemal Zorludemir, gözaltında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Kayseri'de ikamet ettiği sırada hakkında yakalama kararı çıkarıldığında sahte kimlik edindiğini söyledi.

Kayseri'de Battal Gazi Mahallesi'nde tanımadığı bir kişiye sahte kimliği yaptırdığını anlatan Kemal Zorludemir'in, "Orta boylu, esmer, 35-40 yaşlarında, adını bilmediğim adamdan 2 bin lira karşılığında satın aldım" dediği öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt sorumlusu olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alınmıştı.

Kayseri'ye götürülen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA