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Buradasınız : » » 'FETÖ'nün teolojisi itibari ile DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur'

'FETÖ'nün teolojisi itibari ile DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yurt dışından gelen gazetecilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı.

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FETÖnün teolojisi itibari ile DEAŞtan hiçbir farkı yoktur

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yurt dışından gelen gazetecilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı.

'FETÖ'nün teolojisi itibari ile DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur' dedi, Kurtulmuş şunları kaydetti; 

"Kendisi ve bağlıları mesyanik bir paranoyanın etrafında örgütlenmiş bir dini örgüttür. Bu açıdan kendisine bağlı olanları müslüman bağlı olmayanları ise müslüman kabul etmeyerek, teolojisi itibari ile de DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Müslüman kabul etmediği müslümanların kanını da canını da ırzını da helal gördüğünü 15 Temmuz akşamı ispat etmiştir. Bir tarafı ile demokrasi diyen diğer tarafı eli kanlı bir çeteden terör örgütünden bahsediyoruz. Ne yazık ki bu örgütün varlığı sadece Türkiye'yi tehdit etmiyor. Maalesef bir çoğunuzun ülkesinde de faaliyet gösteriyorlar. Nasıl faaliyet gösteriyorlar Eğitim kurumları vasıtası ile ülkenizdeki bir çok önemli adamın çocuklarının o okullarda okutarak networklerini kuruyorlar. "

Etiketler: başbakan yardımcısı numan kurtulmuş
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