  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini göreceğiz'

'FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini göreceğiz'

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.

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FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini göreceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız, koşturacağız. Herkes bundan emin olsun, milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka göreceğiz. Hiçbir güç ve birlik, bütünlüğümüz, kardeşliğimizden önemli değildir." dedi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanlığı külliyesi, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, PDY
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