'Ezan yasağı Kudüs'ün tarihine hakarettir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT1'de bu ay başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının aktarıldığı "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kocaeli SEKA Film Platoları'ndaki setini ziyaret etti.

Çekimleri süren dizinin ekibi, yapımcısı, yönetmen ve oyuncularıyla bir araya gelen Kurtulmuş'a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka da eşlik etti.

Alanı gezen Kurtulmuş, dizide kullanılacak kostümler ve dekorları inceledi, başrol oyuncusu Bülent İnal ile sohbet ederek başarılar diledi.

Yönetmen koltuğuna oturdu

Yönetmen koltuğuna da oturan Kurtulmuş, bir sahnenin çekiminin başlangıcını yaptı.

Ziyaretinin ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, dizi için çok güzel bir hazırlığın yapıldığını gördüğünü, çok değerli bir projenin hayata geçirileceğini söyledi.

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin seyirciden de gerekli desteği göreceğine inandığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türk tarihinin yakın dönemi çok önemli bir dönem. Büyük zaferlerin, büyük yenilgilerin olduğu, büyük kahramanlıkların, büyük ihanetlerin olduğu bir dönem. Alt üst oluşların, yeniden varoluşların yaşandığı, denilebilir ki binlerce yıllık Türk tarihi içerisinde ve özellikle Anadolu toprakları içerisindeki en zor, en karmaşık ama çok zengin, özellikle tarihi bilgi bakımından da çok zengin bir dönem. O döneme ışık tutması bakımından önemli bir dizi olacak Sultan Abdülhamit'in hayatıyla ilgili dizi."

"Sultan Abdülhamit Han'ın objektif bir şekilde Türkiye kamuoyuna yansıtılması, böylesine güzel, önemli bir diziyle gündeme getirilmiş olması, bir bakıma bizim yakın tarihimizi daha iyi anlama çabalarımızın da bir parçası olarak görülmesi gerekir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, TRT'ye de böyle bir dizinin yapılmasına ön ayak olduğu için teşekkür etti.

"Şimdiye kadar gelen kısmıyla kabul edilebilir bir teklif değildir"

İsrail Parlamentosundaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının onaylanmasının hatırlatılmasının ardından görüşü sorulan Kurtulmuş, yasa tasarısının bugün, İsrail Parlamentosu genel kurulunda görüşülmeye başlanacağını anımsattı. "Şimdiye kadar gelen kısmıyla kabul edilebilir bir teklif değildir." diyen Kurtulmuş, Kudüs'ün, bütün büyük dinlerin, İbrahimi üç dinin merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Dört asır boyunca hiç kimsenin bir diğerine "Niye sen şöyle ibadet ediyorsun?, Niye sen şu şekilde davranıyorsun?" diye sormadığını, hiçbir şekilde kınamadığını, hiçbir şekilde bir diğerinin inancını kısıtlama yoluna gitmediğini aktaran Kurtulmuş, İsrail Parlamentosundaki komisyonda oylanan yasa tasarısının, genel kuruldan geçmesi durumunda, Kudüs'ün tarihine karşı yapılmış olan bir hakaret olacağının altını çizdi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu, aynı zamanda din özgürlüğüne karşı bir karardır. Bu, aynı zamanda siyasi olarak da fevkalade vahim bir karar olur. Biliyorsunuz dünya barışının kilidi Ortadoğu'dur, anahtarı ise Filistin barışıdır. Bu karar, asla Filistin barışına hizmet etmeyecek bir karar olur. Son derece yanlış bir karar olur. Ümit ediyoruz ki, İsrail Parlamentosu bu aymazlığa son verir ve böyle bir karar İsrail Parlamentosundan geçmez. Kaldı ki, şunu da çok açık bir şekilde ifade etmek isterim; ne olursa olsun, ezan sesini kısmaya kimsenin de gücü yetmez.

Biliyorsunuz ezan yasağı ortaya çıktığı anda Filistinliler, Kudüs'te evlerinin damlarına, pencerelerine çıkarak 'Siz bir kaç tane minareden ezan sesini yasaklamaya kalkarsanız, biz bütün camlardan, çatılardan ezan okuruz' diyerek Filistinler ezan okumayı sürdürdüler, bundan sonra da sürdürürler. Böyle bir karar alınmayacağını ümit ederim. Bu karar alınsa da Filistinli ve dünya Müslümanları bakımından yok hükmünde bir karardır. Bu karar uygulanmaz, Filistinli Müslümanlar orada ezan okumaya devam ederler."