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Enis Berberoğlu hakkında savcı ömür boyu hapis istedi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada savcı, Enis Berberoğlu hakkında ömür boyu hapis istedi.

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Enis Berberoğlu hakkında savcı ömür boyu hapis istedi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor.

MİT Müsteşarlığı avukatları mahkeme heyetine, yerel mahkemenin gizlilik kararını hatırlattı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Duruşmada savcı mütalaasını verdi.

Enis Berberoğlu hakkında ömür boyu hapis cezası istedi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce bozulmuştu. 

Etiketler: son dakika, enis berberoğlu, cep
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