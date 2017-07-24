'Emperyal güçlerin son oyunu mezhep savaşları çıkarmak olmuştur'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "İşgaller ortadan kaldırılabilir, arkasından çıkan DEAŞ ve benzeri terör örgütleri bertaraf edilebilir ama asıl zor olan o parçalanan medeniyeti yeniden inşa etmek. Bilhassa emperyal güçlerin coğrafya üzerindeki son büyük oyunları bütün mezhepleri karşı karşıya getirerek savaştırmak olmuştur." dedi.

Görmez, Irak Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Ahmed Hasan El Taha ve beraberindeki heyeti kabul etti. Irak'taki üniversitelerin din alimi ve müftülerden oluşan 24 kişilik heyeti başkanlık makamı girişinde karşılayan Görmez, tek tek tokalaştığı konuklar ile bir süre sohbet etti.

Görmez, daha sonra makamında yaptığı açıklamada, El Taha ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Irak ve Bağdat'ın İslam medeniyetinin önemli iki merkezi olduğunu ifade eden Görmez, "İslam Medine'de doğdu, Bağdat'ta evrenselleşti." diye konuştu.

Her Müslümanın kalbinde, hafızasında ve ilminde Bağdat'ın eseri ile tesiri olduğunu ifade eden Görmez, şöyle konuştu:

"Irak ve Bağdat, büyük olduğu için imtihanı da büyük oldu. Önce İran-Irak savaşında çektiği sıkıntılar, sonra Irak'ın işgali, sonra parçalanması gibi çok büyük acılar yaşadı. Bütün bu süreçte sadece çocuklar ve kadınlar ölmedi. Sadece şehirlerimiz yıkılmadı, aynı zamanda medeniyetimiz çok büyük yaralar aldı. Asıl büyük musibet İslam medeniyetinin büyük yara almasıdır. Asıl büyük musibet şehirlerin işgal edilmesi değil zihinlerin ve kalplerin işgal edilmesi olmuştur. Çünkü Irak'ın tesis ettiği ilim ve hikmet İslam'ın bütün farklı mekteplerini ve düşüncelerini barış içerisinde birlikte yaşatabiliyordu.

İşgaller ortadan kaldırılabilir. Arkasından çıkan DEAŞ ve benzeri terör örgütleri bertaraf edilebilir ama asıl zor olan o parçalanan medeniyeti yeniden inşa etmek. Bilhassa emperyal güçlerin coğrafya üzerindeki son büyük oyunları bütün mezhepleri karşı karşıya getirerek savaştırmak olmuştur. Ehlisünnet tarih boyunca bütün coğrafyalarda Müslümanların kahir ekseriyetinin takip ettiği ana yoldur. Ehlisünnet kavramı herhangi bir mezhebin zıddı değildir. Çünkü ehlisünnet mezhep değildir. Çünkü ehlisünnet ana yoldur. İslam tarihinin tarih boyunca bütün Müslümanlarının takip ettiği ana yoldur. Ana yolun zarar görmesi İslam medeniyeti açısından çok büyük kayıptır. Sizlerin yüksek bir sesle bunu tamir etmeye çalıştığınızı biliyorum."

İmam Ebu Hanife'nin ana yolu işaret eden alimlerin başından geldiğini de aktaran Görmez, "O, Müslümanlar açısından ehli kıble olmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan çok büyük bir alim olmuştur." ifadesini kullandı.

Görmez, İmam Ebu Hanife'nin prensiplerine riayet edilmiş olunsaydı İslam coğrafyasında hiçbir tekfir düşüncesinin ortaya çıkmayacağını söyledi. Irak Müslüman alimlerinin büyük bir yarayı sarmaya çalıştıklarını da belirten Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimleri Birliği Başkanı El Taha

Irak Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Ahmed Hasan El Taha da gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterilen başarıyı da tebrik eden El Taha, darbe teşebbüsünün başarısız olması için dua ettiklerini ifade etti. El Taha, şunları söyledi:

"Sözlerimi övgü olarak değerlendirmeyin. Şuna inanıyorum ki şu yeryüzünde kalbinde zerre kadar iman taşıyan her Müslüman bu güzel ülke insanları için endişe taşıdı, taşıyor. Bu ülkenin başına bir şey gelmesi hem bizi hem de dünyadaki tüm Müslümanları şüphesiz üzecektir. CenabıAllah'tan sizi bu güzel ve kutlu yolunuzda sabit kadem kılmasını niyaz ediyorum."

El Taha, Türkiye'ye turist olarak gelmediklerini ve herhangi bir maddi beklenti içerisinde bulunmadıklarını dile getirerek, güvendikleri insanlarla karşılıklı bağlarını güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Görmez teşekkür etti

Konukların konuşmalarından ardından yeniden söz alan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "15 Temmuz ihanetine karşı Irak'taki Müslüman kardeşlerimizin gösterdiği dayanışmadan dolayı ben de teşekkür ederim. Biz de bütün dua ve yakarışlarınızı arkamızda hissettik." sözlerine yer verdi.