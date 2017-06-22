  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Belçika'ya gidecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Belçikaya gidecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Belçika'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeybekci, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette, AB ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunulacak.

Zeybekci, ziyaret kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Komiser Jyrki Katainen ile görüşecek.

Belçika Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Pieter de Crem ile de bir araya gelecek olan Zeybekci, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunacak.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, brüksel, Belçika
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