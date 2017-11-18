  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

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'Dünya ve NATO böyle bir alçaklık ve rezalet görmedi'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, NATO'nun tatbikatındaki skandala ilişkin, "Şimdiye kadar dünya ve NATO böyle bir alçaklık ve rezalet görmedi." dedi.

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Dünya ve NATO böyle bir alçaklık ve rezalet görmedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen skandal NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bozdağ'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO tatbikatında düşman olarak hedefe koyulması alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları kınıyoruz.

- Türk milleti ve devletinin sevdalısı olan, Türkiye'nin her alanda gelişmesi kalkınması için gecesini ve gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar. Türkiye'yi güçlendirmek isteyenleri görmek istemiyorlar, düşmanlıklarını gizlemiyorlar. Atatürk yedi düvele karşı mücadele verdi. Atatürk'ü kimse yenemedi. 

- Yüzyıl sonra Cumhurbaşkanımıza karşı da uluslararası işbirliği olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmeyi ve yok etmeyi başaramayacaklar. Milletimiz her zamankinden daha fazla sahip çıkacaktır.

- Türkiye'ye uluslarası alanda düşmanlık edenler el üstünde tutuluyor. PKK ve teröristler, FETÖ, Türkiye'de eylem yapan terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Casusluk yapanlar, Türkiye aleyhinde faaliyet yapanlarda öyle. Kim Türkiye sevdalısıysa milletin ilerlemesi için ter döküyorsa düşmanlıkta ittifak yapıyorlar.

- NATO Genel Sekreteri'nin özür dilemesi, askerlerin görevden el çektirilmesi önemlidir. NATO'yu yönetenlerin bir sorumluluğu vardır. Bu alçaklığı ve hadsizliği yapanlar ve cesaret verenler kimlerse gerekli işlemleri yapmalılar. Şimdiye kadar dünya ve NATO böyle bir alçaklık ve rezalet görmedi. NATO, hem Türk milletinin hem Atatürk'ün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukunu koruyan bir adım atmalıdır.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, NATO tatbikatı, nato, bekir bozdağ, başbakan yardımcısı
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