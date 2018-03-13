  • 13 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.863
    EURO 4.779
  • BIST 118241.04
    ALTIN 164.214
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri'nden Hamdallah'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri'nden Hamdallah'a yönelik saldırıya kınama

Türkiye, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik Gazze'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişlerinden Hamdallaha yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna bugün Gazze'de gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanarak, "Saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu provokatif eyleme karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna saldırı düzenlenmiş ve olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER