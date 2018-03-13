Dışişleri'nden Hamdallah'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna bugün Gazze'de gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanarak, "Saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini bekliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin bu provokatif eyleme karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna saldırı düzenlenmiş ve olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: AA