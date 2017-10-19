Dışişleri'nden Avusturya'ya "yolcu arama" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanında bir gümrük memurunun salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin olaya dikkat çekildi.

Aynı gece Viyana Başkonsolosluğu'nun havaalanına gidilerek, inceleme yaptığı kaydedildi.

Ayrıca, Viyana Büyükelçiliği'nce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu belirtilerek, gümrük muhafaza memurlarının uyarılmalarının talep edildiği bildirildi.

Avusturya makamlarının bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt ettikleri de ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

