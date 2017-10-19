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Buradasınız : » » Dışişleri'nden Avusturya'ya "yolcu arama" tepkisi

Dışişleri'nden Avusturya'ya "yolcu arama" tepkisi

Viyana havalimanında Türk yolculara kötü muameleye ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

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Dışişlerinden Avusturyaya &quot;yolcu arama&quot; tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanında bir gümrük memurunun salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin olaya dikkat çekildi.

Aynı gece Viyana Başkonsolosluğu'nun havaalanına gidilerek, inceleme yaptığı kaydedildi.

Ayrıca, Viyana Büyükelçiliği'nce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu belirtilerek, gümrük muhafaza memurlarının uyarılmalarının talep edildiği bildirildi.

Avusturya makamlarının bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt ettikleri de ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: viyana büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı
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