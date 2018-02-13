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Buradasınız : » » Dışişleri'nden ABD'ye PKK cevabı: Açıkça terörist eylem

Dışişleri'nden ABD'ye PKK cevabı: Açıkça terörist eylem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmi için kullandığı "aktif ayaklanma" sözlerine tepki gösterdi.

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Dışişlerinden ABDye PKK cevabı: Açıkça terörist eylem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmi için kullandığı "aktif ayaklanma" sözlerine sert yanıt verdi. 

Aksoy, "ABD Savunma Bakanı'nın bu sözleriyle Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak bu uygun bir terim değildir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten YPG/PKK itirafı

PKK'nın Türkiye'ye karşı eylemlerinin açıkça terörist eylemler olduğunu vurgulayan Aksoy, ABD'nin de bu eylemleri terör eylemleri, PKK'yı da terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı. Aksoy açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemiz, PKK'nın ve bu örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir.

Öte yandan terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri, PKK, terör örgütü, hami aksoy, abd
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