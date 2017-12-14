Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın polis akademisini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da polis akademisine düzenlenen intihar saldırısında 10'dan fazla polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali’de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir."

Mogadişu'da bugün terör örgütü Eş-Şebab'ın polis akademisini hedef alan intihar saldırısında 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA