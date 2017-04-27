  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya'ya 1915 tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "1915 olayları" konusunda Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisinde 25 Nisan'da tarihinde alınan kararı "şiddetle" kınadığını ve reddettiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığından Çekyaya 1915 tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "1915 olayları" konusunda Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisinde 25 Nisan'da tarihinde alınan kararı "şiddetle" kınadığını ve reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın "1915 olayları" konusunda ülkesindeki Ermeni cemaatini muhatap alan ve önemli tutarsızlıklar içeren mektubunun da üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Zeman, mektubunda, bir yandan tarihin siyasetçiler tarafından yorumlanmaması gerektiğini, siyasetçilerin tarihi olayları siyasi çıkarları doğrultusunda kullandıklarını belirtip, geçmişin öncelikle tarihçiler tarafından araştırılması ve yorumlanması gerektiğini vurgularken, diğer yandan kendi sözleriyle çelişkiye düşerek 1915 olaylarına ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "tarihi gerçeklere ve hukuk ilkelerine açıkça aykırı olan söz konusu siyasi tasarruflara ilişkin tepkinin" Çekya'nın Ankara Büyükelçisine bildirildiği ifade edildi. AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları, çekya, kınama
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