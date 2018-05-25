Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye F-35 tepkisi: Engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sözcü Aksoy, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın şubat ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretten sonra bir mekanizma kurulduğunu hatırlatarak, oluşturulan çalışma gruplarından Suriye konulu grubun ilk toplantısını 8-9 Mart’ta yaptığını belirtti.

Aksoy, "Bu toplantının ikincisi bugün yapılıyor. Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz." dedi.

“Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız.”