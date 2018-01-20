Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye Başkonsolosluğuna yazılı bildirimde bulunuyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Hukuk çerçevesinde ve BM çerçevesinde hareket ediyoruz. Burada esas olan attığımız adımın uluslaraası hukuka uygunluğudur. Bizim kendi adımlarımızı atmamız lazım. Bugüne kadar gerekli uyarıları yaptık. Müttefiklerden beklentimiz teröristlerin yanında olmaması. Siviller hedef alınmamıştır. Sadece teröristler hedef alındı.

Suriye Başkonsolosluğuna yazılı bildirimde bulunuyoruz. Fırat Kalkanı operasyonu öncesinde de yaptık şimdi de yapıyoruz. Girdik girme amacımız budur diye. Suriye’nin sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğü çok önemli. Soçi'yle bu sürecin ilgisi yok Soçi de YPG'nin PKK'nın olmayacağını zaten biliyorduk. Buradaki siyasi süreci etkileyen bir durum değildir. DEAŞ Soçi'yi etkileyecekse o zaman mücadeleyi de durdurmak lazım. Böyle bir şey olur mu? Soçi'deki amaç siyasi çözüm için gerekli adımları atmaktır. Tüm ülkelere öncelikle Suriye'deki bulunan aktörlere bilgi paylaşımında bulunduk ne yapacağımızı konuştuk. Afrin'den saldırılarda İdlib'deki gözlemcilerimiz de hedefti." dedi.

Kaynak: TRT Haber