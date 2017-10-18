Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye dayatmalara boyun eğmez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "ABD heyetiyle vize konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin, Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii iş birliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye'de bağımsız bir yargı vardır." dedi.

"IKBY yanlış hesap yaptı ve tavsiyelerimizi dinlemedi"

Çavuşoğlu, "IKBY yanlış hesap yaptı ve tavsiyelerimizi dinlemedi. Oysa biz şu anda karşılaştıkları sorunların olabileceğini kendilerine söylemiştik. Fakat bu hesap tabii ki Bağdat'tan döndü. Daha fazla kazanım elde edeceğini düşündü, olmadı. Kürtleri birleştireceğini düşündü, tam tersi Irak'ta Kürtleri maalesef böldü. Şu anda büyük bir kaos var, karmaşa var." diye konuştu. AA