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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esed, YPG/PKK'yı korumak için girerse bizi durduramazlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esed, YPG/PKK'yı korumak için girerse bizi durduramazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim hedefimiz Afrin'i teröristlerden temizlemek. Esed, YPG/PKK'yı korumak için girerse bizi durduramazlar." dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esed, YPG/PKKyı korumak için girerse bizi durduramazlar

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki pazarlığa Türkiye'den ilk tepki geldi.

"Esed rejimi Afrin'e giriyor" iddialarıyla ilgili Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Bizim hedefimiz Afrin'i teröristlerden temizlemek. Rejim buraya girer mi? Girmez. Rejim, YPG/PKK'yı korumak için giriyorsa Türk askerini kimse durduramaz." 

Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü YPG/PKK çareyi Esed'de buldu

Esed ile YPG/PKK ilişkisi

YPG/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esed rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.

Hafız Esed iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.

Suriye'de YPG adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. YPG/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile YPG, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.

Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esed-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esed rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde YPG adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.

Kaynak TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı, afrin
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