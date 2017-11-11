Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu.

"Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi." dedi.

"Bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır"

Şehirlerdeki dikey yapılaşma hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz."

"Restorasyon deyince aklımıza içimizi acıtan nice görüntü de geliyor"

Restorasyon denilince akıllara içleri acıtan görüntüler geldiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizde tüm gayretlerimize rağmen hala önüne geçemediğimiz şekilde tarih ve kültür cellatları kol geziyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber