Denizkurdu 2017 tatbikatı sürüyor

Denizkurdu 2017 Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk kara suları, uluslararası sular ve hava sahasında devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Milletimizin güvenliği, birliği, beraberliği için, ülkemizin güvenliği ve bütünlüğü için yapmamız gereken neler varsa bunların hepsi planlandı ve bunların hepsi TSK'nın kahraman ve fedakar mensupları tarafından diğer güvenlik mensuplarıyla omuz omuza icra edilmeye devam edilmektedir. Bizim için esas olan barış, iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı olarak hak ve menfaatlere saygı gösterilmesidir." ifadelerine yer verdi.

Denizkurdu 2017 tatbikatı için, sancak gemisi TCG Kemalreis Fırtakeyni'nde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, törenin sona ermesi ile birlikte gemiden ayrıldı.

Akar, daha sonra tören mangasını selamladı.AA