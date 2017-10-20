Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin teminatı bu ülkede muhtarlardır. Neden biliyor musunuz rakamı vereyim size 50 bin 217 muhtarımız var. Her mahallede her köyde muhtarımız var. Bu ülkenin dokusunda temelinde sizler varsınız. Bir binanın temeli doğru değilse bina uzun süre ayakta kalamaz arkadaşlar. Siz yani demokrasinin temeli olan sizler güçlü olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlüdür.Sizin sorunlarınızı çözme konusunda siyaset kurumunun yapacağı ilk iş yeni bir muhtarlık kanunu çıkarmaktır" dedi.

Kaynak: TRTHABER