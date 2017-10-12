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Buradasınız : » » 'DEAŞ bittiğinde o silahlar Türkiye'ye dönecek'

'DEAŞ bittiğinde o silahlar Türkiye'ye dönecek'

Milli Savunma Bakanı Canikli, "ABD, YPG terör örgütüyle DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat sağladı" dedi.

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DEAŞ bittiğinde o silahlar Türkiyeye dönecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Müttefikimiz, dostumuz ABD, DEAŞ ile mücadele için arazide bu YPG terör örgütüyle şu anda birlikte, DEAŞ'a karşı birlikte, ortak çalışma yapıyor. DEAŞ'a karşı. Yaklaşık, bizim tespitlerimize göre 40-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat desteği sağladı ki DEAŞ için, DEAŞ'a karşı savaşsın diye. ABD bunu bu amaçla yapıyor, bunu biliyoruz ama o terör örgütünün de nihai hedefi Türkiye. DEAŞ bittiğinde, ki bitmek üzere, o silahların tamamı Türkiye'ye dönecek." dedi. AA

Etiketler: milli savunma bakanı canikli
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