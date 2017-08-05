'Cumhuriyeti kuran irade 15 Temmuz'da gereken dersi verdi'

Başbakan Yıldırım, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın açıklamaları hakkında, "Bugünlerde 'yeni bir devlet kuruluyor' lafları yapılıyor. Hadi oradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade, 15 Temmuz'da bu devleti yıkmaya çalışanlara gereken dersi verdi. Darbecilere darbeyi vurdu. Ezanlar dinmedi, bayrak, ay yıldızlı bayrağımız inmedi."

Başbakan Yıldırım, FETÖ sanıkları hakkında ise, "Şimdi bu alçaklar teker teker hesap veriyorlar. Pensilvanya'daki terör baronunun, baş teröristin elini eteğini öpen bu hainler hala beyhude umut içerisindeler. Son derece akılsız, ahlaksızca mahkemelerde tiyatro oynamaya devam ediyorlar. Ama boşuna uğraşmasınlar, içinde bulundukları bu terör bataklığından, alınlarına vurulan 'vatan haini' damgasından asla kurtulamayacaklar, yaptıklarının hesabını kanun içinde en ağır şekilde vereceklerdir." AA