Cumhurbaşkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili 10 soruya 10 cevap

Cumhurbaşkanlığı, yayınladığı bilgi kartlarında Zeytin Dalı Harekatı'nın hukuki dayanaklarından amaçlarına, ekonomiye etkilerinden insani yardımlara kadar birçok konuda merak edilenleri cevapladı.

Kartların arka planında, harekattan fotoğraflar da kullanıldı. Bilgi kartları aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.

Zeytin Dalı Harekatı nedir?

"Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi çerçevesinde TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik operasyondur."

Türkiye'nin ulusal güvenliği neden tehdit altındadır?

"Türkiye, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş koşullarından faydalanarak terör eylemlerini artıran DEAŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin doğrudan hedefinde olmuştur. Suriye kaynaklı terör saldırılarında 2015-2017 yılları arasında 316 sivilin hayatını kaybetmiştir. Son bir yılda ise Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir."

Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı nedir?

"Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Harekat ile Afrin'de yerlerinden edilen mültecilerin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması hedeflenmektedir."

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'nı kimlere karşı yürütmektedir?

"Harekat, başta PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlarını hedef almaktadır. Zeytin Dalı Harekatı, herhangi bir dine veya etnik gruba karşı yürütülen bir harekat değildir."

Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı’nı kimlere karşı yürütmektedir? pic.twitter.com/nQTUoCHZGE — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 26 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı ne zaman sona erecek?

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar, terör kaynaklı güvenlik tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör unsurlarının tam olarak etkisiz hale getirilmesi harekatın nihai hedefleridir."

Zeytin Dalı Harekatı'nda siviller zarar görüyor mu?

"Harekatta görev alan tüm askeri unsurlar, sivillerin zarar görmemesi için faaliyetlerini olağanüstü bir hassasiyetle sürdürüyor. Buna ek olarak terör örgütlerinin zulmünden kaçarak yerlerinden edilen siviller için Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sahada insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir."

Zeytin Dalı Harekatı, DEAŞ ile mücadeleyi nasıl etkiler?

"DEAŞ'ın, harekatın önemli hedeflerinden biridir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın sanıldığının aksine iş birliği yaptmaktadır. Harekat başladıktan sonra Afrin'de PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşması şartıyla DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakması, terör örgütleri arasındaki iş birliğinin önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla PYD/YPG ile mücadele, DEAŞ ile mücadeleden bağımsız olarak düşünülmediği gibi harekat, DEAŞ ile mücadeleye de katkı sağlayacaktır."

Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'nın ve bölgenin güvenliği için ne anlama geliyor?

"Harekat ile NATO'nun güney sınırları korunmaktadır. Terör unsurlarının Avrupa'ya geçişi önlenecek, Suriye'deki hadiselerden dolayı oluşacak düzensiz göçün önüne geçilecektir."

Zeytin Dalı Harekatı, Suriye kaynaklı mülteci akınını nasıl etkileyecek?

"Bölgede güven ve istikrarın sağlanması yeni akımları engelleyecek, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine de olanak sağlayacaktır. Fırat Kalkanı Operasyonu neticesinde 100 binden fazla mülteci Cerablus'a geri dönmüştür. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında da Afrin'e 500 bin kadar mültecinin geri döneceği öngörülmektedir."

Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

"Son yıllarda bölgemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin ekonomisi 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmuştur. Türkiye ekonomisi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden, Fırat Kalkanı Operasyonundan etkilenmediği gibi, Zeytin Dalı Harekatı'ndan da olumsuz etkilenmemektedir."

Kaynak: AA/TRT Haber