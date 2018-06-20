Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ekonomisi güçlü durumda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT World'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, uluslararası arenada, erken seçim kararının ekonomik gerekçelerle alındığı iddialarını yalanladı.

Muhalefetin iddialarının aksine, Türkiye ekonomisinin 24 Haziran seçimleri öncesinde iyi durumda olduğunu vurgulayan Kalın, "Bazıları bizi zayıflayan bir ekonomi olarak tanımlıyor. Aslında bu ülkede gerçekte ne olduğuyla ilgili başarısız bir açıklama." diye konuştu.

'İşsizlik düştü, istihdam arttı bunlar ekonominin güçlü olduğunu gösteriyor'

Kalın, Türk ekonomisinin 2017'de ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Uluslararası gelişmelerden dolayı zaman zaman Türk piyasalarında da dalgalanmalar oluyor, ancak genel olarak Türk ekonomisi güçlü durumda. İşsizlik oranı biraz daha düştü. Geçen yıl 300 binden fazla istihdam oluşturduk. Bunlar Türk ekonomisinin güçlü olduğunun en iyi işaretleri." dedi.

Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesine de değinen Kalın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları gibi uluslararası gelişmelere bakarak geniş resmin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kalın, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin önünü açacağını ve ülkenin büyük projelerini hızlandıracağına işaret etti.

"Erken seçim kararını muhalefetle birlikte aldık"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, erken seçim kararını muhalefetle uyum içerisinde aldıklarına vurgu yaptı.

"Hatırlayın erken seçim kararı bizden değil bir muhalefet partisinden geldi. Diğer muhalefet partisi de bu karara destek verdi ve böylece erken seçim kararı aldık. İstemeselerdi böyle bir kararı reddederlerdi. 2019 yılı kasım ayını istiyoruz derlerdi."

Kaynak: AA, TRT Haber