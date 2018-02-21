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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Malcolm X'i andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Müslüman lider Malcolm X'i vefatının 53. yıl dönümünde andı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Malcolm Xi andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden siyahi Müslüman lider Malcolm X'i vefatının yıl dönümünde andığını belirtti.

Malcolm X'in mirası Harlem'de yaşatılıyor

Açıklamasında Kalın, şunları kaydetti:

"Aklıyla, inancıyla, iradesiyle, yüreğiyle, sevgisiyle yolumuzu aydınlatmaya devam eden el-Hac Malik Şabbaz Malcolm X'i şehadetinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum."

 

Kaynak: AA

Etiketler: Malcolm X, irahim kalın
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