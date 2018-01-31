Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bölücü terör örgütü için çember daralıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yurt içinde ve yurt dışında Harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur." dedi.

Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekât kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

20 Ocak'ta Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 12. gününde planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ediyor. Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefs-i müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir.

1/20 Ocak'ta Afrin bölgesindeki terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 12. gününde planlandığı gibi başarıyla ve kararlılıkla devam ediyor. Harekat, uluslararası hukuktan kaynaklanan nefs-i müdafaa hakkı çerçevesinde ve meşru bir zeminde yürütülmektedir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 31 Ocak 2018

Harekât kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sivil kayıpların yaşanmaması için tüm önlemleri almaktadır. Harekat, sadece sınır güvenliğimizi sağlamayacak, aynı zamanda Afrin halkının da barış, huzur, güvenlik ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacaktır.

2/Harekât kapsamında bugüne kadar 700'ün üzerinde terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Kahraman askerlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bölücü terör örgütü için çember daralıyor. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 31 Ocak 2018

Türkiye, teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Suriye topraklarının DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir.

Yurt içinde ve yurt dışında Harekata gölge düşürmeyi amaçlayan örgüt yanlısı dezenformasyon ve çarpıtma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur.

Bu süreçte hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimizin inayeti ve milletimizin duası askerlerimizle beraberdir.

4/ Türkiye, teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Suriye topraklarının DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurlardan temizlenmesi öncelikli hedeftir. Bu konuda taviz verilmesi söz konusu değildir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 31 Ocak 2018

TRT Haber