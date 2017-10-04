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Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında karar

Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında karar açıklandı.

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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında karar

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi. 

Sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Davada, 34 sanık da 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Etiketler: Muğla, karar, cumhurbaşkanına suikast davası
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