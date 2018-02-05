  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'da resmi tören ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Ardından Vatikan'a geçti ve resmi törenle karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı.

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi.

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Franciscus görüşmesinden ilk kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. 

Görüşmenin ana gündem maddesi Kudüs

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

59 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: vatikan, roma, papa, cumhurbaşkanı erdoğan
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