Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Operasyon her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e operasyon hazırlığıyla ilgili, " TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat heran başlayabilir. Ardındanda sıra diğer bölgelere gelecek. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek. ABD'nin sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ordunun adı kalleşler ordusudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kusura bakmasınlar YPG imiş, PYD imiş DEAŞ’mış, topunuz gelin. Ne olursa olsun tepenize ineceğiz.https://t.co/WJUPC3oJ3u pic.twitter.com/fNXj6y66hw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

"Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sağlıyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş YPG'ymiş DEAŞ'mış topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Başka çaresi yok. Şuanda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmayada devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilipde sizin vurmanızımı bekleyeceğiz. Biz DEAŞ terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmenizi kabul etmiyoruz dedik. Ondan sonra dünyaya biz teröre karşıyız diyemezsiniz. Bir terör örgütü başka bir terör örgütüyle yok edilemez. Biz kendi kararımızı verdik veriyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Biz Türkiye'yiz Türk milletiyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır.https://t.co/WJUPC3oJ3u pic.twitter.com/m9QsUxUDsL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör ordusu kurma planına ilişkin, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." dedi.

Erdoğan, "Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir." diye konuştu.

"Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım."

Kaynak: TRT Haber