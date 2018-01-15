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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu ordunun adı kalleşler ordusudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu ordunun adı kalleşler ordusudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin YPG-PYD ile birlikte terör ordusu oluşturmasına, "Bu ordunun adı kalleşler ordusudur." diyerek sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu ordunun adı kalleşler ordusudur

Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik yeni terör birliğini resmen doğrulayan ABD’ye seslendi.

Müttefik ülke olan ABD'nin tüm itirazlara ve ikazlara rağmen sınır boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ettiğini vurgulayan Erdoğan şunları aktardı:

"Türkiye sınırı boyunca kurulacak terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilirmi. ABD'nin niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Şimdi artık ABD ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu söylemiştir. Bize düşende bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 20 bin kişilik bir terör örgütü kurmuşsun. Onlara 4800 tır dolusu silah yollamışsın. O 30 bin kişilik kurduğun ordu seni tam anlamıyla temsil edemeyecek stratejik ortağının karşısındada rezil olacaksın." 

"Teröristlerle birlik olanları toprağa gömmek zorunda kalmayalım"

ABD'nin terör birliği oluşturma kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm müttefiklerimize söyleceğimz şu katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Terör örgütünün üslerindeki bayrakları kendiniz indirinki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım. ABD'nin sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor." dedi.

"Hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunların nasıl kalleş olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanacak olanlar yine o teröristlerdir. Bunlar gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibarettir. ABD kendisine bunlarla bir gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir girişime müsaade etmeyeceğiz. Diğer ülkelerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ypg, suriye, cumhurbaşkanı erdoğan
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