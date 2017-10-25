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Cumhurbaşkanı: Gayrimeşru referanduma karşı tavrımız değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki gayrimeşru referandumla ilgili “Buna karşı olan tavrımız değişmedi" dedi.

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Cumhurbaşkanı: Gayrimeşru referanduma karşı tavrımız değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki gayrimeşru referanduma ilişkin “Buna karşı olan tavrımızın değişmediğini ifade ettik” dedi.

Erdoğan, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlarla ilgili Türkiye ve iran olarak, Irak'taki merkezi yönetimle görüşmelerde olumlu noktada olduklarını söyledi.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı, Kandil ve Sincar'da PKK varlığının söz konusu olduğunu, ortak mücadelenin süreceğini belirtti.

Irak Başbakan İbadi ise terörle mücadelede işbirliğini önemsediklerini söyleyerek, “Sınırlarımız içinde hiçbir silahlı gruba izin vermeyiz.” dedi.

Irak'taki gayrimeşru referanduma değinen İbadi, bazılarının ülke sınırlarını değiştirmek istediğini belirtti.

İbadi, Irak ordusunun tek hedefinin tüm Irak halkını korumak olduğunun da altını çizdi.
 

Etiketler: Irak Başbakanı, ibadi, cumhurbaşkanı erdoğan
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