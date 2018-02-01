  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okuma-yazma seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okuma-yazma seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile ATV canlı yayınına telekonferansla bağlanarak okuma-yazma seferberliği başlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan okuma-yazma seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kurumlara gerekli talimatların verildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir kampanya tabi olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızda bu kampanya ile ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik ve biz de bu seferberlikte biz de varız diyoruz. Milletimizden bu desteği bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlarımızı görünce heyecanım arttı

Erdoğan, "Davetinize icabet eden bütün vatandaşlarımızı görünce heyecanım arttı. Milletimizin okuma-yazma konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Vatandaşımızın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu dinledik. Vatandaşlarımız okuma-yazma taleplerini bütün kurumlarımıza iletebilir. Kurumlarımız kampanyaya dahil olacak. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğunuz için size şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: recep tayyip erdoğan, okuma yazma seferberliği, Emine Erdoğan, Eğitim
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