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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması için, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Lavrova Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı. 

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Zeytin Dalı Harekatı tamamlandıktan sonra Türkiye'nin, bölgenin kontrolünü Suriye'ye vermesi gerektiği açıklamaları için "Bu yaklaşım çok yanlış" yorumunu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: sergey lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afrin
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