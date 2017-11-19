  • 19 KASIM 2017, PAZAR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gümüşhane ve Bayburt'a havaalanı müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı olağan il kongrelerine katılmak üzere gittiği Bayburt ve Gümüşhane'de halka hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gümüşhane ve Bayburta havaalanı müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak ve partisinin 6'ncı olağan il kongresine katılmak için Bayburt'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta yaptığı konuşmada, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Hem değişim hem de yenilenmenin adımlarını atıyoruz. Kendimizi günün şartlarına ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yenilemekten asla korkmayız. Hizmet için makamlar birer araçtır. Bunun amaç haline getirilmesine rıza göstermeyiz. Biz değişim dedikçe kadrolarımızı söylemlerimizi politikalarımızı yeniledikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız. Türkiye, cumhuriyet kazanımlarından asla geri adım atmayacak. Ülkemiz muasır medeniyet yolculuğuna devam ediyor. 2019 yaklaştıkça Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin operasyonları da artacaktır.  

 

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Etiketler: recep tayyip erdoğan, havaalanı, Gümüşhane, Bayburt
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