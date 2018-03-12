Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

Kurumun Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen IPA yönetimi, mülteci çocuklar için yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası IPA yetkilerinin Türkiye adına aldığı kararı açıklayan Kerem Hasanoğlu, yönetimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mülteci çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı "Uluslararası Barış Ödülü" vermeyi kararlaştırdığını açıkladı.

"Türkiye, sığınmacıların ölmesine izin vermedi"

Hasanoğlu, IPA Başkanı ve yöneticilerinin, Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendiğini söyledi.

"Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız."

IPA'ya 1 milyonun üzerinde çocuk doktoru üye olurken, kuruluş 140 ülkede aktif olarak çalışıyor.

İç savaş yerlerinden yurtlarından etti

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken, 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı. Binlerce mülteci, Akdeniz ve Ege'nin sularında can verdi.

Avrupa'ya göç yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeniyle fark edilebildi.

Türkiye kapılarını açtı

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açarak göç yolunda, Suriye içinde varil bombaları ve kimyasal silahlarla ölmelerini engelledi.

Savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sunuldu.

3,5 milyon Suriyeliye BM standartlarında hizmet

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında hizmet veriyor.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 506 bin 532.

Kaynak: AA