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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Novi Pazar'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Novi Pazar'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti, bölge halkı ile selamlaştı, çocuklarla selfie çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana Novi Pazarda sevgi seli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti, bölge halkı ile selamlaştı, çocuklarla selfie çektirdi.

Erdoğan, Sırbistan temaslarının ikinci gününde ülkedeki Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Novi Pazar Belediyesi'nin önünde halka hitaplarının ardından şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Novi Pazar'a akın eden binlerce kişi, Erdoğan'ı görmek için şehrin sokaklarını doldurdu.

Şehrin dört bir yanına "Türkiye", "Novi Pazar'a hoş geldiniz" pankartları ve Türk bayrakları asılırken, halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için pencerelere ve yüksek binaların çatılarına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan bölge halkı ile selamlaştı, çocuklarla selfie çektirdi.

Ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Etiketler: Sancak, novi pazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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