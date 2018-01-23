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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nı komuta merkezinde denetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla, Zeytin Dalı Harekatı’nın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatını komuta merkezinde denetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne inerek video konferans aracılığıyla canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

TSK, kritik öneme sahip Burseya Dağı'nı ele geçirdi

İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Metin Temel'den dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki generallerle konuştu.

Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerini müteakiben, sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar gerçekleştirerek söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cumhurbaşkanı erdoğan
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