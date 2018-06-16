Cumhurbaşkanı Erdoğan, yavru köpeğin ölümünün araştırılması için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Rece, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili ilk paylaşımında, "Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir." dedi.

Hayvanları korumak sadece görev değil inancımızın, insanlığımızın da gereğidir. Hayvanlar bir mal değil candır, bizlere Hüda’nın bir emanetidir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 Haziran 2018

Erdoğan, Sakarya’da meydana gelen bu üzücü hadisenin aydınlatılması için talimatı verdiğini duyurdu.

Sakarya’da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 Haziran 2018

"Yeni yaptırımları yürürlüğe koyacağız"

2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız." dedi.

2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 Haziran 2018

Erdoğan, tüm vatandaşları hayvan haklarını koruma hususunda duyarlı omaya davet etti.

Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 Haziran 2018

Sapanca'da ormanlık alanda bulunan yavru köpek kurtarılamamıştı

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

Kaynak: TRT Haber