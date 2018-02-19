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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhaniden terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Telefon görüşmesinde, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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