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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 21 Ağustos'ta Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdüne gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 21 Ağustos'ta yapacağı ziyarette, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınacak, ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah'ın davetine icabetle 21 Ağustos'ta Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınacak, bu çerçevede ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması imkanları üzerinde durulacak.

Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği ziyaret sırasında, Suriye ve Irak'a komşu iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları bağlamında iş birliğinin ve eşgüdümün artırılması hususları istişare edilecek.

Türkiye'nin derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğu Ürdün'le diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelmesi bakımından da ziyaret özel bir anlam taşıyor.

Etiketler: Ürdün, recep tayyip erdoğan
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