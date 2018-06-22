Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ataşehir'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kartal böyleydi, Malteme maşallah böyleydi. Şimdi Ataşehir'e geldik yine böyle. Pazar günü ne olur? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Ataşehir'e bu yolsuzlukların hesabını soruyor muyuz? Yolsuzlukların içerisinde olanlar nerede? Parlamentoda. Peki belediye başkanı nerede? Ne günlere kaldık. Artık benim Ataşehir'e inanmış olan kardeşlerim bunun hesabını sorması lazım. Ataşehir'i ilçe yapan kim? Evet bu kardeşiniz bu Ataşehir'i ilçe yaparak buradaki altyapısı ve üst yapısı ile böyle bir imkanı sağlayarak burada bir ilçe ihdas ettik. Pazar günü gelin sandıklarda demokratik olarak bu hesabı soralım.

"Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri bile ulaşamaz"

16 yılda biz sadece hükümet olarak ne harcadık biliyor musunuz Ataşehir'e? 3 katrilyon lira harcadık. Belediyenin yaptığı harcamaları söylemiyorum sadece merkezi hükümet olarak. Buradan metro geçti mi? Memnun musunuz? Avrasya Tüneli'nden, Marmaray'dan memnun musunuz? Marmaray'dan bu güne kadar ne kadar yolcu geçti bilir misiniz? 29 Ekim 2013'te açtık. O günden bu güne 268 milyon yolcu geçti. Ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görüyor musunuz. Beyler şu anda ne kadar gereksiz diyor. Niye? Çünkü onlar boğazın altından bir Avrasya Tüneli yapamaz ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri bile ulaşamaz aramızdaki fark bu.

Bunlar, pazar günü sizin dersinizi bekliyor. Bunlar da yalan var mı? Var. Genel başkanında var mı? Var. Bakınız, biz Ataşehir'e 9 farklı raylı sistem kazandırıyoruz.

"Dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik"

Biz yola çıkarken ne dedik? Dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Bunun birincisi eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü emniyet dedik. Peki, eğitimde neler yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Kitaplarımızı artık ücretsiz olarak alıyor muyuz? Benim jenerasyonum veya bir altı biz neler çekmiştik. Kırtasiye dükkanından parayla alamıyorduk. Şimdi ücretsiz olarak kuşe kağıtta kitaplarımızı sıranın üzerine koyuyoruz. Diyor ki, üniversiteyi ücretsiz yapacağız. Kim diyor bay Muharrem. Üniversite zaten ücretsiz. 16 yıl önce geldiğimizde 45 lira burs veriliyordu. Şimdi 470 lira veriliyor. Haberi yok haberi başka yerlerde dolaşıyor. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı.

"İdeolojik yaklaşımları bırakın"

Artık biz ilimde irfanda bir yarışın içindeyiz. Sağlıkta, Ataşehir'in sağlıkta sorunu var mı? İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz? İlaçlarınızı istediğiniz eczaneden alıyor musunuz? Ne çileler çektik değil mi? O bay Kemal'in döneminde SSK'da çekilen çileleri biliyorsunuz bunları yaşadık. Bunları yaptıran bize bay Kemal değil miydi? Şimdi hangi yüzle benim halkımın karşısına geliyor? CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum ideolojik yaklaşımları bırakın.

"Hesabı siz soracaksınız"

Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü sandık niye geliyor önümüze? Demokratik bir şekilde bu hesabı soruyor muyuz? Bu sizin hakkınız. Hesabı siz soracaksınız. Ataşehir bu defa 2019 martına farklı hazırlanacak. İnşallah belediye başkanlığını bu CHP'den alacağız. İlk sınav pazar günü ondan sonra geleceğe hazırlanıyoruz.

Sağlıkta Anadolu yakasına dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Üç bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesi. Sizin yanı başınızda Göztepe var orayı da büyütüyoruz.

"Bunlara kanı vereceksin kanı ile seyahat etsinler"

75 senede ulaşımda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bu CHP'nin dönemlerinde. Biz 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık farkımız bu. Yüksek hızlı treni ülkemize kazandırdık. Bir tanesi çıkmış, ne işin var hızlı trende diyor. Sivaslı kardeşlerime yüksek hızlı trenin ne işi var diyor. Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır diyor. Bunlar ilkel ilkel. Bunlara kanı vereceksin kanı ile seyahat etsinler. Obürü çıksın TİKA diyor, AFAD bunların hepsini satacağım diyor. Hatta MİT'i de satacakmış. İstihbaratı satacağım diyenden cumhurbaşkanı olur mu? Bu ne zavallılıktır. Tarihimizde en güçlü yanımız istihbaratımızdır. Sen istihbaratı satacağım diyorsun. Zavallı bunlar şimdi benim vatandaşımın karşısına oy diye geliyor. Bunlara pazar günü dersini veriyor muyuz? Obürü kalkmış hastaneleri satacakmış. Bay Muharrem ne işin var BMW'de niye gittin oraya? Artık biz kendi otomobilimizi yapacağız. Hemde elektrikle çalışan otomobilimizi yapacağız.

"Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz, vururuz"

Biz uçaklarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapıyoruz. Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle İHA'larla. İHA'lar koordinatları veriyor F-16'lar tepelerine biniyor. Şimdi ikinci bir adım daha attık. Orada terör örgütü ileri gelenleri toplantı halindeydi. İHA'lar tespit etti sinyal verildi 35 tane terörist orada etkisiz hale getirildi. Bunlar lider kadro.

Biz kararımızı verdikmi gireriz. Girdik, Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz. Mehmetçiğimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Yapacağız devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber