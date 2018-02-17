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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göz kamaştırıcı bir kültürel zenginliğe sahiptir

Eskişehir Modern Sanat Müzesi temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin ve toplumların gücünün ilk olarak kültür ve sanattan geldiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göz kamaştırıcı bir kültürel zenginliğe sahiptir

TRT'nin gurur kaynağı dizileri; Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Mehmetçik: Kut'ul Amare. Hem şanlı Türk tarihini anlatıyorlar, hem de o şanlı tarihi yurt dışına tanıtıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deki Modern Sanat Müzesi'nin temel atma töreninde televizyon dizilerinin Türkiye'nin tanımındaki önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türk dizilerine yoğun talep olduğunu belirtti.

"Türkiye son yıllarda televizyon dizilerini küresel düzeyde pazarlamakta yaptığı açılım şu anda gerek TRT olsun gerekse sektördeki dostlarımız, dublajlarıyla yaptıkları çalışmalarla yoğun bir gayretin içindeler. TRT'nin bu açılımı, attığı bu adımlar ciddi manada bir talebi de getiriyor." 

 

Ülkelerin ve toplumların gücünün ilk olarak kültür ve sanattan geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kültür ve sanatta göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Kültür ve sanata yapılan her türlü yatırımın heyecan verici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gençlik yıllarımdan beri ülkemizin en önemli kültür insanlarından gördüğüm Nabi Avcı hocamızın teşvikleriyle hayata geçirilen Eskişehir Modern Sanat Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün önemini anlatan Türkçe ve Osmanlıca yazdığı mektubu özel bir kapsül içerisinde binanın temeline yolladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: temel atma töreni, Eskişehir Modern Sanat Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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