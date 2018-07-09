Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz verdi.

"İnşallah bundan sonraki daha güzel olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

"Devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize söz veriyoruz"

Tören sonrası Anıtkabir'e geçen Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Erodğan, "Ülkemizi, büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

Vatandaşlar güllerle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan çıkarak, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan'ın geçiş yaptığı güzergahlarda havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen vatandaşlar, kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, karanfiller ve güllerle Erdoğan'ı karşıladı, ellerindeki gülleri ve karanfilleri Erdoğan'ın makam otomobilinin üzerine serpti.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "Durmak yok yola devam" sloganları atan vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, el sallayarak selamladı.

Kaynak: AA